Prinz Harry trotzig und arrogant während Charles' Krönung

Heute war es endlich so weit und König Charles III. (74) wurde offiziell zum Oberhaupt der britischen Monarchie gekrönt. Zu diesem Anlass erschien auch sein Sohn Prinz Harry (38). Hinter seinen Cousinen betrat der Rotschopf die Westminster Abbey. Es erweckte dennoch den Anschein, dass der jüngere Sohn des Königs den Blickkontakt zu manchen Royals mied. Körpersprachenexperten erkennen jedoch etwas ganz anderes in Harrys Verhalten!

Wie The Sun berichtet, erkennt die Expertin Judi James ein trotziges Verhalten, während Harry die Kirche betrat. "Es war ein sehr kontraintuitiver Akt von körpersprachlichem Trotz und Widerstandsfähigkeit und ein ganz anderer, frecherer Harry, als wir ihn bei seinen letzten Besuchen in Großbritannien gesehen haben", erklärt sie. "Er kam als der Spaßvogel, mimte Prinzessin Eugenies (33) Babybauch, um seine Cousine und ihren Ehemann zum Lachen zu bringen, bevor er sich zurückzog, um allein einzutreten", berichtet die Expertin. Er habe die Kirche mit strahlendem Grinsen betreten und die Leute in der Gemeinde "wie alte Freunde" begrüßt.

Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Harry Großbritannien unmittelbar nach der Zeremonie wieder verlassen wird. Jetzt berichtet Daily Mail jedoch: Er hat eine Einladung zum Krönungslunch erhalten. Bisher ist nicht bekannt, ob Harry diese Einladung angenommen hat.

Getty Images Prinz Harry, König Charles' Krönung

