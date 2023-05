Am Krönungswochenende: Herzogin Meghan genießt Wanderung

Herzogin Meghan (41) ging ihr Wochenende offenbar ganz entspannt an. Am Samstag wurden König Charles III. (74) und seine Frau Königin Camilla (75) in der Westminster Abbey in London gekrönt. Auch Prinz Harry (38) reiste für die Feierlichkeiten in sein Heimatland – und das, obwohl er in seinen Memoiren heftig gegen das Königshaus und seine Familie geschossen hatte. Seine Frau Herzogin Meghan blieb stattdessen mit ihren Kindern in den USA – und ließ sich von dem Trubel in Großbritannien nicht aus der Ruhe bringen.

Im Vereinigten Königreich waren am Wochenende alle Augen auf die Royal-Family gerichtet – vor allem auf Harry. Dessen Ehefrau war nicht mit nach Europa gereist, um die Krönung des britischen Monarchen zu feiern. Stattdessen genoss die Zweifachmama ihr Wochenende unter der kalifornischen Sonne. Auf Bildern, die TMZ vorliegen, sieht man die einstige Suits-Darstellerin, wie sie gemeinsam mit Freunden spazieren ging und dabei über beide Ohren strahlte.

Allzu besorgt darüber, dass sie die Krönung ihres Schwiegervaters verpasst, schien Meghan also nicht zu sein. Und auch der 38-Jährige konnte es offenbar nicht erwarten, sich nach der traditionellen Krönungszeremonie direkt wieder aus dem Staub zu machen. Kurz nach dem Gottesdienst machte sich Harry nämlich umgehend wieder auf den Weg zum Flughafen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz William, Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles am Commonwealth Day 2019 in London

Getty Images Prinz Harry beim Verlassen der Westminster Abbey

