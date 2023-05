Krönungskonzert für Charles: Fans entsetzt von Lionel Richie

Lionel Richies (73) Auftritt löste eine Kritikwelle aus! Dem Sänger wurde die Ehre zuteil, auf dem Krönungskonzert für König Charles III. (74) zu performen. Er gab seine Mega-Hits zum Besten – unter anderem den Song "Easy", den er damals mit seiner Band The Commodores rausgebracht hatte. Selbstverständlich durfte auch der Track "All Night Long" nicht fehlen. Doch genau diese Darbietung von Lionel kam bei den Fans überhaupt nicht gut an!

Während die anwesenden Royals zu dem Lied sogar die Hüften schwangen, zeigten sich zahlreiche Twitter-User alles andere als begeistert. "Lionel ruiniert gerade seinen eigenen Song. Ich glaube, er singt in einer anderen Tonlage" oder "Das war echt nicht gut, Lionel klang nicht mal wie er selbst", lauteten nur zwei Postings.

Andere Nutzer verglichen die Stimme des 73-Jährigen sogar mit Kermit dem Frosch. Jedoch gab es auch ein paar positive Reaktionen – ein User nahm Lionel sogar in Schutz. Es sei lobenswert, dass er tatsächlich live gesungen und kein Playback benutzt habe.

Getty Images Lionel Richie beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Getty Images Lionel Richie, Sänger

Getty Images Lionel Richie in Los Angeles, 2023

