Lionel Richies Auftritt: Die Royals schwingen das Tanzbein

Da reißt es sogar König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) von den Sitzen! Hinter dem Königspaar liegen aufregende Tage: Nach einer kleinen Krönungsparty wurden der Royal und seine Ehefrau gestern gekrönt. Derzeit findet das große Krönungskonzert statt: Unter anderem standen bereits Nicole Scherzinger (44) und Andrea Bocelli (64) auf der Bühne. Nun gab Lionel Richie (73) seine Songs zum Besten – und brachte die Royals zum Tanzen!

Unter anderem performte der 73-Jährige "All Night Long (All Night)" von 1983: Das gefiel Charles und Camilla so gut, dass sie kurzerhand aufstanden und ein wenig das Tanzbein schwangen. Prinzessin Kate (41) und ihre Kinder Charlotte (8) und George (9) ließen sich davon sofort mitreißen. Aber auch Prinz Edward (59), dessen Frau Sophie (58) und ihre gemeinsame Tochter Lady Louise Windsor (19) konnten nicht anders und schwangen zum Rhythmus ihre Hüften.

Doch damit soll es noch nicht gewesen sein: Nachdem bereits Olly Murs (38) für ordentlich Stimmung sorgte, wird demnächst auch niemand Geringeres als Katy Perry (38) auf der Bühne performen. Ob die Sängerin die Royals auch zum Tanzen bringen wird? Stimmt unten ab!

Getty Images Lionel Richie beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Getty Images Prinz George und Prinz William beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla beim Krönungskonzert

