Matze Höhns neue Partnerin müsste Jenni als BFF akzeptieren

Ohne Jenefer Riili geht für Matze Höhn (27) nichts. Die beiden Berlin - Tag & Nacht-Darsteller haben einen gemeinsamen Sohn und sind bei ihren Fans mittlerweile bekannt für das tolle Co-Parenting. Aber ihre Beziehung geht über das hinaus: Trotz ihrer Trennung sind die beiden noch sehr gute Freunde und sehen sich regelmäßig. Und mit seiner Freundschaft zu Jenni müsste auch Matzes neue Freundin klarkommen.

In einer Instagram-Fragerunde wird Matze gefragt, ob er seine Freundschaft zu Jenni bei einer neuen Liebe noch weiterführen würde. Und für den Reality-Darsteller scheint es nur eine Antwort zu geben. "Das wird definitiv der Fall sein. [...] Ich werde das von Anfang an ganz, ganz klar kommunizieren und von Anfang an sagen: 'Hey, pass auf, das ist die Mama meines Kindes, meine beste Freundin'", stellt er klar. Er habe sehr viel Kontakt zu Jenni und mache auch viel mit ihr. Das müsse schlicht akzeptiert werden: "Da würde ich bei keinem einzigen Ding Abstriche machen."

Weil es bei Matze und Jenni so gut als getrennte Eltern funktioniert, starteten sie sogar einen Vlog. Aber zuletzt schien nicht alles so rundzulaufen. Die Videos zeigen nämlich, dass der 27-Jährigen seinen Sohn eigentlich zur Kita bringen sollte, er die Mama aber morgens anrief, um abzusagen. Darauf reagierte Jenni natürlich entsprechend gereizt: "Gestern ist dir das nicht eingefallen?"

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Webstar

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn im Februar 2020

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn mit ihrem Sohn Milan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de