MTV Movie & TV Awards: Das sind die Gewinner des Abends!

Sie durften sich über eine der begehrten Trophäen freuen! Gestern war es so weit und die MTV Movie & TV Awards wurden verliehen! Im Rahmen der prestigereichen Preisverleihung werden die erfolgreichsten und einflussreichsten Filme, TV-Shows und Serien des Jahres ausgezeichnet. 2022 konnten sich beispielsweise Zendaya Coleman (26) oder Jennifer Lopez (53) geehrt fühlen. Auch dieses Jahr tummeln sich unter den Siegern so einige Fan-Lieblinge: Das sind die glorreichen Gewinner des Abends!

Für sein Mitwirken im Erfolgsfilm "Top Gun: Maverick" gewann Tom Cruise (60) in der Kategorie "Best Performance in a Movie". Seine Schauspielkollegin Jenna Ortega (20), die bereits im vergangenen Jahr einen Award abstauben konnte, wiederholte dies und siegte in der Kategorie "Best Performance in a Show". Als großer Gewinner ging Pedro Pascal (48) für sein Mitwirken in "The Last of Us" hervor: Er staubte insgesamt drei Trophäen ab.

In der Kategorie "Best Competition Series" gewann die Show "RuPaul's Drag Race: All-Stars". Das bekannte Format, in welchem mehrere Drag Queens gegeneinander antreten, soll in naher Zukunft auch nach Deutschland kommen. Genauere Informationen zum Erscheinungsdatum und Cast stehen bisher allerdings noch aus.

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin

Getty Images Der Cast der zweiten Staffel von "RuPaul's Drag Race: All-Stars" im Jahr 2016

