Nanu: Wo ist das Tattoo für Jimi Blues Tochter Snow hin?

Ob an den Behauptungen was Wahres dran ist? Jimi Blue Ochsenknecht (31) und Yeliz Koc (29) können es einfach nicht lassen: Auch nach ihrem Beziehungsende liefern sich die beiden einen öffentlichen Schlagabtausch. Vor ihrer Trennung kam ihre gemeinsame Tochter Snow Elanie (1) zur Welt, seitdem heißt es, dass der Schauspieler keinen Kontakt zu seinem Nachwuchs hat. Seine Ex Yeliz befeuert nun die Gerüchte.

