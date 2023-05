Hat Jimi Blue Tattoo für Tochter Snow überstechen lassen?

Hat Jimi Blue Ochsenknecht (31) den Liebesbeweis für seine Tochter tatsächlich übermalen lassen? Der "Die Wilden Kerle"-Star und seine Ex Freundin Yeliz Koc (29) hatten sich getrennt, bevor ihre gemeinsame Tochter Snow das Licht der Welt erblickte. Laut der Influencerin soll der Sänger auch heute keinen Kontakt zu seinem Kind suchen. Vielmehr noch: Jimi soll das Tattoo, das er sich für seine Tochter stechen ließ, inzwischen sogar mit einem anderen Symbol überdeckt haben!

Yeliz muss sich im Netz offenbar immer wieder mit derselben Anschuldigung auseinandersetzen: Einige Follower unterstellen ihr nämlich, dass sie ihre Tochter von ihrem Ex fernhalten würde. Via Instagram macht die 29-Jährige deshalb nun ganz deutlich, dass es Jimi ist, der nichts mehr von Snow wissen will. "Habt ihr noch gar nicht gesehen, dass ihr toller Vater die Schneeflocke für Snow [zu Deutsch: Schnee] überstechen lassen hat? [...] Ich habe seit über einem Jahr nichts von ihm gehört. Er will nicht", macht die Make Love, Fake Love-Bekanntheit deutlich.

Und tatsächlich: In einer Story von Jimis Freundin Laura Marie Geissler (24) sieht es wirklich so aus, als hätte der 31-Jährige das Symbol für seine Tochter durch ein anderes Tattoo ersetzt. Diesen Schnappschuss teilt auch Yeliz im Netz, um ihre Behauptung zu untermauern. "Seine supersüße Freundin hat es bewusst gepostet, damit wir es sehen. Ich kann nicht mehr Leute", amüsiert sie sich sarkastisch über die vermeintliche Tattoo-Aktion des Vaters ihres Kindes.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknechts Schneeflocken-Tattoo

Instagram / lauramariegeissler Jimi Blue Ochsenknecht mit Laura Marie Geissler

