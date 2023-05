Netflix dreht deutsche Version der Show "Liebe macht blind"

Der Streamingdienst Netflix hat sich einen richtigen Namen in Sachen Datingshows gemacht. Dabei haben vor allem die vergangenen Staffeln von Liebe macht blind ein Millionenpublikum bewegt. Inzwischen wurden vier Staffeln der Datingshow auf Netflix veröffentlicht. Neben der amerikanischen Originalversion gibt es nun schon Adaptionen in Brasilien und Japan. Sogar eine schwedische und britische Version sind in Planung. Jetzt soll es bald auch eine deutsche Version von "Liebe macht blind" geben!

Laut dem Onlinemagazin DWDL dreht Netflix gerade einen deutschen Ableger zum Dating-Format "Liebe macht blind". Das Casting zur bevorstehenden Show soll schon auf Hochtouren laufen. Das Konzept hinter dem Beziehungsexperiment: 30 Singles wollen sich verlieben, ohne dabei das Aussehen der anderen Person zu kennen. Sie betreten kleine Kapseln, in denen sie sich ausschließlich durch Unterhaltungen näher kennenlernen. Während zu Beginn der Show Speed-Blind-Dating stattfindet, können sich die Single-Teilnehmer anschließend auf längere Einzeldates festlegen.

Um sein Gegenüber erstmals sehen zu dürfen, muss einer der zwei den Mut haben, einen Heiratsantrag zu stellen. Im Anschluss verbringt das frischverlobte Pärchen private Zweisamkeit in einem Ressort. Später lernen sie jeweils die Familie des anderen und sein Umfeld kennen. Danach geht es an die Planung ihres gemeinsamen Hochzeitstags. Vor dem Traualtar wird sich letztendlich zeigen, ob das Pärchen mit dem Jawort dann wirklich den Bund der Ehe eingehen wird oder nicht.

Ser Baffo/Netflix Die Kandidatinnen der zweiten Staffel von "Liebe macht blind"

Netflix Bliss Poureetezadi und Zack Goytowski bei "Liebe macht blind"

Adam Rose / Netflix Die "Liebe macht blind"-Teilnehmer der zweiten Staffel

