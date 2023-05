So steht "Ex on the Beach"-Yasin zu Paulinas Affäre Dominik

Gibt es etwa böses Blut? 2022 trennten sich die Realitystars Yasin Mohamed (31) und Paulina Ljubas (26). In der aktuellen Staffel von Ex on the Beach traf das einstige Pärchen nun erneut aufeinander. In der Show erfuhr der 31-Jährige unerwartet von Dominik Brcic, dass dieser bei Temptation Island V.I.P. Sex mit der damals vergebenen Paulina hatte. Promiflash hat mal etwas genauer nachgehakt: Wie steht Yasin zu Paulinas Affäre Dominik?

Damals soll es laut dem Temptation Island-Verführer unter der Dusche mit Paulina nicht nur bei einem Kuss geblieben seien. Stehen ihr Ex-Freund und ihre damalige Affäre nun auf Kriegsfuß? Im exklusiven Interview mit Promiflash gibt Yasin Entwarnung: "Ihr werdet es mir nicht glauben, aber tatsächlich habe ich mich gefreut, weil er mir damals – Gott sei Dank – die ganze Wahrheit erzählt hat! Daher sind wir ziemlich cool miteinander und es herrscht definitiv kein böses Blut zwischen uns!"

Und wie war es für Yasin, seine Paulina bei "Ex on the Beach" wiederzusehen? "Das Wiedersehen mit Paulina war natürlich ein Wechselbad der Gefühle! Es ist damals einfach viel passiert, was mich echt verletzt hat", erklärt die TV-Bekanntheit im Gespräch. Davon lässt sich der Basketballer aber nicht die Laune verderben. Im Gegenteil: Zwischen ihm und Carina knisterte es bereits gewaltig in der vergangenen Folge...

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic

RTL Yasin Mohamed, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

RTL Dominik Brcic und Paulina Ljubas bei "Temptation Island V.I.P."

