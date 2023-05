Wiedersehen mit Paulina wühlte "Ex on the Beach"-Yasin auf

Dieses Treffen war für Yasin Mohamed (31) nicht leicht. Der Realitystar war 2022 kurzzeitig mit Paulina Ljubas (26) zusammen. Doch die Liebe der Turteltauben zerbrach. Nun sahen sie sich als Ex-Paar bei Ex on the Beach wieder. Und das erste Treffen vor den TV-Kameras machte beide offenbar nervös. Yasin erzählt Promiflash jetzt, dass er das Wiedersehen mit Paulina ihn richtig bewegte.

Bei "Ex on the Bech" trafen Yasin und Paulina zum ersten Mal seit Monaten aufeinander. Und das ging offenbar an beiden nicht spurlos vorbei. Im Gespräch mit Promiflash verrät er jetzt, wie es ihm in dem Moment ging. "Das Wiedersehen mit Paulina war natürlich ein Wechselbad der Gefühle! Es ist damals einfach viel passiert, was mich echt verletzt hat", betont der 31-Jährige. Da zwischen ihnen so viel vorgefallen ist, sei es sowieso komisch gewesen, sich wiederzusehen. Dass dann aber auch noch Kameras dabei waren, machte die Sache wohl nicht besser.

Aber auch für Paulina war die Situation wohl nicht leicht. "Ich war mega aufgeregt. Ich glaube, das hat man auch gesehen", hatte sie in ihrer Instagram-Story gemeint. Sie habe zwar damit gerechnet, auf Yasin zu treffen, sei aber dennoch geschockt gewesen. Und auch sie war von den Kameras offenbar verunsichert: "Dann sind da tausend Kameras auf einen gerichtet und man weiß auch nicht, was einen erwartet in dem Moment."

