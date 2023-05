College-Abschluss: Pierce Brosnan ist stolz auf seinen Sohn

Er freut sich sehr für ihn! Pierce Brosnan (69) und seine Ehefrau Keely Shaye Smith (59) gehen seit 28 Jahren gemeinsam durchs Leben. Der Schauspieler hat insgesamt fünf Kinder und sein Sohn Paris (22) konnte nun einen persönlichen Meilenstein erreichen: Der 22-Jährige hat nun seinen College-Abschluss in der Tasche! Seine Eltern strahlen bei der Abschlussfeier über beide Ohren. So stolz ist Pierce auf seinen Sohn!

Via Instagram teilt der "Mamma Mia!"-Darsteller einen Schnappschuss, der ihn mit seinem Nachwuchs sowie seiner Liebsten Keely während der College-Abschlusszeremonie zeigt. Pierce betitelt den Beitrag mit den Worten: "Mein lieber Paris, ich gratuliere dir zu deinem Abschluss von der Loyola Marymount University School of Film & Television. Schreite in die Welt mit stolzem Herzen und kreiere Stories, die die Welt zu einem besseren Ort machen." Da sind die Chancen wohl groß, dass der 22-Jährige – wie sein Vater – eine Karriere in der Filmindustrie anstreben wird.

Ob der College-Absolvent seinen Papa auch in Bezug auf das Privatleben als Vorbild sieht? Wie Fans finden, zeigen der James Bond-Darsteller und seine Partnerin, wie eine funktionierende Ehe aussehen sollte. So meinte vor Kurzem ein Social-Media-User: "Ihr beweist, dass Ruhm und Reichtum in einer funktionierenden Beziehung nicht wichtig sind."

Anzeige

Instagram / piercebrosnanofficial Pierce Brosnan mit Keely Shaye Smith und ihrem gemeinsamen Sohn Paris im März 2022

Anzeige

Instagram / paris.brosnan Pierce und Paris Brosnan im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Keely Shaye Brosnan mit ihrem Ehemann Pierce Brosnan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de