Das war Ekaterinas größte "Let's Dance"-Challenge mit Timon

Aller Anfang ist schwer! Seit einigen Wochen schweben die Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) und der TV-Mentalist Timon Krause (28) gemeinsam über das Let's Dance-Parkett. Und das mit Erfolg: Die beiden sicherten sich mit ihren Performances einen Platz im großen Halbfinale der Tanzshow. Bereits für mehrere Tänze ergatterte das Paar die Höchstpunktzahl. Gegenüber Promiflash plauderte Ekaterina jetzt aus, vor welchen Herausforderungen sie beim Training mit Timon schon stand.

"Natürlich war das Emotionale schwer. Ganz am Anfang war es schon sehr schwierig, weil er durch seine Zeit mit den Depressionen gelernt hat, seine Emotionen zu kontrollieren", erklärte die Profitänzerin. Es sei keine einfache Aufgabe gewesen, diese Emotionen aus Timon herauszulocken. Trotzdem lobte Ekaterina ihren Tanzpartner: "Ich bin sehr stolz auf ihn, dass er das so super meistert."

Für das Halbfinale gibt das Tanzpaar nun alles. "Man erstellt für die Woche einen Plan, an welchem Tag was genau gemacht werden muss und man muss strikt nach dem Plan gehen", erläuterte die Tänzerin ihre Herangehensweise an die nächste Liveshow. Außerdem reduziere sie die Pausen und trainiere länger mit Timon.

