Weniger Pause: So trainieren Ekat und Timon fürs Halbfinale

Sie tun, was sie können! Ekaterina Leonova (36) und Timon Krause (28) treten in diesem Jahr gemeinsam bei Let's Dance an. Nachdem sie im Viertelfinale einen Tango zu "Discombobulate" performt hatten, mussten sie bei der Entscheidung zittern. Dennoch hatten die beiden Glück und zogen ins Halbfinale ein. Knossi (36) und Isabel Edvardsson hingegen mussten die Show verlassen. Doch wie bereiten sich Timon und Ekat auf die nächste Show vor? Promiflash hat nachgefragt!

"Man erstellt für die Woche einen Plan, an welchem Tag was genau gemacht werden muss und man muss strikt nach dem Plan gehen", erklärt Ekat Promiflash. "Man reduziert die Pausen, man trainiert ein bisschen länger", führt die Beauty weiter aus. Sie merke trotzdem, dass es immer härter werde. "Aber die nächste Woche wird, glaube ich, ganz schwierig, weil wir da zwei Tänze haben und dann noch den Impro-Tanz, wo wir alle Tänze wiederholen", berichtet die Profitänzerin. Dazu komme dann auch noch der Opening-Tanz. "Es ist wirklich viel", macht sie deutlich.

Schon seit einigen Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte um die beiden – Fans meinen, dass zwischen Timon und Ekat mehr geht als nur gemeinsames Tanzen! Angeblich sollen die beiden sogar ihre jeweiligen Beziehungen zur gleichen Zeit beendet haben. Zum Geburtstag der schönen Russin machte ihr der Mentalist ein süßes Geschenk: Eine Spieluhr, die ihr Lieblingslied "Hallelujah" spielt.

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause, "Let's Dance" 2023

Getty Images Timon Krause und Ekaterina Leonova

Getty Images Ekaterina Leonova, Timon Krause, Knossi und Isabel Edvardsson

