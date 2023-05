Deshalb findet Yasin Mohamed "Ex on the Beach"-Carina heiß!

Bei den beiden sprühen die Funken! Die Realitystars Yasin Mohamed (31) und Carina Nl sind bei der aktuellen Staffel von Ex on the Beach am Start. Während Yasins Ex Paulina Ljubas (26) ihm nun dramatisch hinterhertrauert, bandelt der 31-Jährige jetzt schon mit der nächsten Lady an – und zwar mit Carina. Promiflash wollte es nun genauer wissen: Warum findet Yasin Carina so heiß?

In einem exklusiven Gespräch mit Promiflash verrät der Basketballer, warum er ausgerechnet auf die Blondine ein Auge geworden hat: "Ich fand Carina optisch einfach mega ansprechend und ihre lockere und coole Art ist mir direkt von Anfang an positiv aufgefallen." Aber auch Carina scheint sehr angetan von dem Hottie. "Ich find ihn ultra heiß und am liebsten hätte ich ihn mir direkt geschnappt", offenbart die Beauty vor laufenden Kameras.

Promiflash hatte vor Kurzem bei seinen Lesern nachgefragt, ob sie denken, dass Yasin und Carina bei "Ex on the Beach" noch rummachen werden. Das Ergebnis fiel hierbei eindeutig aus: 381 Personen – also 92,7 Prozent der Leser – meinen, dass es definitiv zu einem Kuss zwischen den beiden kommen wird. Lediglich 30 Leute – also 7,3 Prozent der Leserschaft – sind der Meinung, dass es zwischen den beiden nicht passt [Stand: 8. Mai 2023, 17.16 Uhr].

Alle Episoden von "Ex on the Beach" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Januar in Thailand

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina, "Are You The One?"-Teilnehmerin

Anzeige

RTLZWEI Yasin Mohamed, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de