Neu verliebt: War Julian Zietlow noch mit Alina zusammen?

Julian Zietlow geht auf die Spekulationen ein! Derzeit sorgt der einstige Fitness-Influencer für sehr viele Schlagzeilen. Nach einer längeren Social-Media-Pause kehrte er mit News zurück: Er sei einer thailändischen Sekte beigetreten. Außerdem machte er eine neue Liebe publik – und das, obwohl seine Ehefrau Alina Schulte im Hoff mit den gemeinsamen Kindern zu Hause in Deutschland ist. Jetzt stellt sich die Frage: Haben Julian und Alina sich davor getrennt?

Im Gespräch mit RTL geht er nun darauf ein, wie die Umstände waren, als er seine neue Partnerin Kate kennengelernt hat. "Kate war in einer Beziehung und ich war in einer Beziehung, mehr oder weniger. Wir haben uns so angezogen, eine Anziehung gespürt, die ich noch nie auf dieser Welt erlebt habe", führt Julian aus. Eine endgültige Trennung klingt anders. Alina meldete sich bereits zu Wort und betonte, keine öffentliche Schlammschlacht zu wollen – eben wegen der Kinder.

Aber wie genau hat Julian seine Neue denn kennengelernt? Er habe sie in einem Gym in Thailand gesehen. Vor allem ihr Tattoo habe ihn hypnotisiert: "Dieser unglaubliche Körper", erklärt er in einem seiner YouTube-Videos. Sie sei zunächst arrogant gewesen, doch nach einigen Gesprächen merkten sie wohl, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen.

Instagram / alina_schulte_im_hoff Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff, Oktober 2022

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow bei der Meditation

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Freundin Kate

