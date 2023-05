Rihanna setzt Babybauch im extravaganten Pelzmantel in Szene

Rihanna (35) stellt mal wieder ihre wachsende Körpermitte zur Schau. Die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (34) gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Vergangenen Mai wurden die beiden Eltern eines kleinen Sohnes. Mit ihrem Auftritt beim Super Bowl im Februar sorgte die "Umbrella"-Interpretin für den nächsten Hammer: Sie erwartet bereits ihr zweites Kind! Nun präsentiert Rihanna ihre Kugel in einem besonderen Outfit.

Bilder, die PageSix vorliegen, zeigen die 35-Jährige und ihren Liebsten in New York. Rihanna trug wieder einmal ein auffälliges Outfit, das ihren Babybauch betonte. Sie kombinierte einen kurzen Lederrock mit einem bauchfreien Kunstpelzoberteil und -mantel. Passend dazu ergänzte sie den Look mit Schlangenledersandalen und einer großen weißen Sonnenbrille.

Zuletzt hatte Rihanna auf der Met Gala mit ihrem Outfit für Aufruhr gesorgt. Die baldige Zweifachmama trug ein pompöses, weißes Kleid mit langer Schleppe, wozu sie eine übergroße Jacke mit riesigen Blumenapplikationen kombinierte. "Hier kommt die Braut", witzelte die Schwangere unter den Fotos.

Splash News / ActionPress A$AP Rocky und Rihanna in New York, Mai 2023

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Rahmen der Met Gala 2023

Getty Images Rihanna auf der Met Gala 2023

