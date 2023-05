"Hier kommt die Braut": Rihanna feuert Hochzeitsgerüchte an!

Trauen sie sich etwa bald? Rihanna (35) und A$AP Rocky (34) sind schon seit einigen Jahren ein Paar. Die "We Found Love"-Interpretin und der Rapper haben bereits einen kleinen Sohn und erwarten derzeit weiteren Nachwuchs. Immer wieder wird gemunkelt, ob sie sich auch demnächst das Jawort geben werden. Nun brodelt die Gerüchteküche wieder ordentlich – und Rihanna selbst ist der Grund dafür!

Auf Instagram teilt die 35-Jährige einige Schnappschüsse ihres Met Gala-Looks. Bei dem glamourösen Fashion-Event trug sie ein pompöses, weißes Kleid mit langer Schleppe, wozu sie eine übergroße Jacke mit riesigen Blumenapplikationen kombinierte. "Hier kommt die Braut", witzelt die Schwangere unter den Fotos. Deutet Rihanna damit an, dass sie selbst bald vor den Altar schreiten wird – oder sogar schon verheiratet ist? Ihre Fans sind davon überzeugt und wollen, dass sie endlich mit der Sprache rausrückt. "Sag einfach, dass du verheiratet bist, damit wir alle weitermachen können [...] diese mysteriöse Scheiße nervt einfach", meint ein User.

Nicht nur Rihanna wählte einen etwas skurrilen Look für die Gala – auch ihr Liebster hatte ein außergewöhnliches Outfit an. A$AP Rocky strahlte in einem dunklen Blazer mit einem weißen Hemd und einer Krawatte. Dazu trug der Musiker eine verzierte Jeans mit mehreren Gürteln, einen rot-karierten Rock mit Schleppe und Cowboy-Stiefel.

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2023

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala 2023

Getty Images A$AP Rocky bei der Met Gala 2023

