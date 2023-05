Ring geschenkt: Verlobt sich Nina Kablitz etwa bei GNTM?

Nanu, wartet in der nächsten Folge Germany's next Topmodel etwa eine große Überraschung? Am kommenden Donnerstag kämpfen die Nachwuchsmodels um den Einzug in die Top Ten. Unter ihnen ist auch Nina Kablitz: Die 22-Jährige träumt davon, auf den Laufstegen der Welt durchzustarten und konnte zuletzt einen Job bei Kilian Kerner ergattern. Doch in der kommenden Folge könnte ein weiteres Highlight für sie folgen: Bekommt Nina von ihrem Partner im TV etwa die Frage aller Fragen gestellt?

Der Trailer für die kommende Folge verrät, dass die Models Besuch von ihren Liebsten bekommen! Für Nina reist ihr Freund Marvin nach Los Angeles und hat offenbar ein besonderes Geschenk dabei: Der Clip zeigt, wie Nina überglücklich neben ihrem Schatz ihre Hand in die Kamera hält – daran blitzt ein wunderschöner Ring! Werden die Kameras Nina etwa bei einem ganz besonderen Moment begleiten?

Nina hatte bereits verraten, dass sie und ihr Freund verlobt sind – nähere Infos hatte sie allerdings nicht erzählt. Im Promiflash-Interview schwärmte sie aber total dankbar von Marvin: "Mein Verlobter unterstützt mich von vorne bis hinten. Er ist unfassbar stolz auf mich."

Nina Kablitz, GNTM-Kandidatin 2023

GNTM-Kandidatin Nina Kablitz und ihr Partner Marvin

Nina Kablitz im Dezember 2022

