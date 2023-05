Schlussstrich? Gloria Glumac lässt Nikola-Tattoo entfernen

Gloria Glumac entfernt eine Erinnerung an ihre gescheiterte Beziehung. Bei Prominent getrennt trat die Reality-Darstellerin mit ihrem Ex-Partner Nikola an. Die beiden waren ein gutes Team und zwischenzeitlich schienen sie sich auch wieder anzunähern – es kam sogar zu einem Kuss. Doch ein Liebescomeback soll es erst mal nicht geben. Und jetzt lässt Gloria sogar ihr Tattoo mit Nikos Namen entfernen.

In ihrer Instagram-Story nimmt Gloria ihre Fans mit zu dem schmerzhaften Termin in einer Laserklinik. Bevor es losgeht, fragt sie noch: "Ihr könnt ja mal überlegen, was ich entfernen lasse." Dann zeigt sie Prozedur und das Motiv, das weggelasert wird: Auf ihrem Unterarm war nämlich Nikolas Name mit einem Herz zu sehen. Und das soll jetzt wohl verschwinden. Ob das ein Zeichen dafür ist, dass es nun endgültig kein Zurück mehr gibt?

Zumindest scheint die Stimmung der beiden aktuell immer noch angespannt zu sein. Im Wiedersehen von "Prominent getrennt" schloss Gloria einen zweiten Versuch nämlich kategorisch aus. "Ich kann es kaum ertragen, neben ihm zu sitzen. Seine Anwesenheit macht mich ganz wahnsinnig", erklärte die Blondine ehrlich. Und auch Niko habe nach der Show gemerkt, dass mit ihnen "gar nichts" passe.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac bei der Tattoo-Entfernung

Instagram / nikola_glumac Gloria Glumac und ihr Mann Nikola Glumac in Serbien 2019

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

