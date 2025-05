Gloria Glumac gibt Einschätzung zum "Temptation Island"-Exit

Seit Temptation Island Folge neun online gegangen ist, rätseln Reality-TV-Fans über den genauen Grund, weshalb Enrico und Saskia das Format verlassen mussten. Gloria Glumac (32) war im Jahr 2022 selbst Kandidatin und äußert nun anhand ihres Hintergrundwissens in ihrer Instagram-Story eine Vermutung, was passiert sein könnte. "Meine persönliche Vermutung: Vor Ort muss es bestimmt eine Verführerin auf die Spitze getrieben haben und der Gute ist entsprechend ausfallend geworden. Oder es wurde ein Witz unter den Jungs gemacht oder ein dummer Spruch, den man besser nicht gesagt hätte", überlegt sie und nennt ein paar Ausdrücke, die für den Sender zu weit gehen würden: "Wisst ihr, was ich meine? So was geht halt nicht. Die Sender wollen schon immer Drama und dass es eskaliert, aber es gibt halt eine rote Linie und die darf man nicht überschreiten." Gloria betont aber auch, dass sie nur mutmaßen könne und nicht wisse, was passiert sei.

Die Reality-TV-Bekanntheit zählt für ihre Fans auch ein paar "generelle Fakten" auf, was in dem Format nicht geduldet wird. "Gewaltandrohungen, Gewalt, Nazi-Parolen, diskriminierende Beleidigungen gegen Minderheiten, Vergewaltigungsandrohungen oder -handlungen und rassistische Äußerungen sind laut allen Verträgen mit Produktionsfirmen generell verboten. Wer dagegen verstößt, wird normalerweise direkt rausgeworfen", erklärt sie. Außerdem sei eine Teilnahme nur mit einem eintragungsfreien Führungszeugnis möglich. Der Rausschmiss sei aber nicht die einzige Konsequenz: "Man bekommt nicht seine komplette Gage und man hat es sehr schwer, in weitere Formate zu kommen. Manchmal sind die Fälle grenzwertig, weshalb es auch mal vorkam, dass vor Ort etwas anders eingeschätzt wurde und jemand nicht direkt flog. Es gibt dann immer Krisengespräche mit den Chefs der Sender und den Chefs der Produktionsfirma."

Sowohl die Kandidaten als auch die Verantwortlichen von "Temptation Island" halten sich zu diesem Thema bedeckt. Die Moderatorin Lola Weippert (29) klärte lediglich auf, dass "Enrico mit seiner Wortwahl eine Grenze überschritten" habe. "Auch wenn er seinen Fehler einsieht, hat dieses Verhalten Konsequenzen. Deshalb mussten Enrico und Saskia die Villa und damit das Format vorzeitig verlassen", hieß es weiter in der Videobotschaft, mit der die anderen Teilnehmer über den Rauswurf der beiden informiert wurden.

RTL Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Lola Weippert, Moderatorin von "Temptation Island"

