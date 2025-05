Nikola Glumac schenkt Kim Virginia ein Baby-Tattoo zum 30.

Kim Virginia Hartung (30) feierte kürzlich einen runden Geburtstag: Die Reality-TV-Bekanntheit ist 30 Jahre alt geworden. Doch auch wenn ihr Ehrentag bereits einige Tage her ist, ist noch längst nicht Schluss mit Geschenken. Wie die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin jetzt auf Instagram verrät, ließ sich ihr Verlobter Nikola Glumac (29) etwas ganz Besonderes einfallen. Neben einer goldenen Kette der Luxusmarke Cartier überraschte der Temptation Island-Star seine Liebste mit einem Tattoo. Dieses zeigt eine Person, die ein Baby mit einer Schleife auf dem Kopf im Arm hält. "Das krasseste Geburtstagsgeschenk", schreibt Kim in ihrem Video.

Dass sich der 29-Jährige ein Baby tätowieren lässt, kommt nicht von ungefähr – immerhin erwartet das Paar derzeit seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Daher zeigt sich die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin hin und weg von dieser persönlichen Geste. "Könnte heulen. Jetzt ist unsere Prinzessin direkt unter der Haut verewigt", kommentiert Kim ihren Post. Die neue Körperkunst ist aber nicht nur ein Geschenk für Kim, sondern auch für seine ungeborene Tochter, wie Nikola erklärt. "Ich trage es wirklich mit Stolz!", schwärmt er unter dem Post seiner Partnerin und fügt hinzu: "Das schönste Geschenk für dich und unsere Prinzessin!"

Die einstige Beauty & The Nerd-Kandidatin durfte sich aber bereits an ihrem Geburtstag mächtig freuen. Ursprünglich hatte sie eine ruhige und entspannte Feier geplant – Nikola hatte aber eine andere Idee. Er überraschte sie mit einer luxuriösen Fahrt auf einer Jacht. Also verbrachten die werdenden Eltern den Tag gemeinsam mit Kims Mama auf hoher See und ließen den Abend mit einem romantischen Abendessen an Bord ausklingen. "Ich werde auf einer Jacht 30, weil eine normale Midlife-Crisis nicht mein Stil ist. Das war der schönste Geburtstag, den ich je hatte", schwärmte die 30-Jährige im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumacs neues Tattoo, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige