Ann-Kathrin Bendixen wurde Opfer eines sexuellen Übergriffs

Ann-Kathrin Bendixen hat ganz allein schon die halbe Welt bereist. Dabei beweist die Influencerin enormen Mut, doch wie sie nun in ihrem Podcast "Schnack auf Achse" berichtet, musste sie auch Erschreckendes erleben. Die Let's Dance-Bekanntheit stieg einst zu zwei Männern in ein Wohnmobil und hatte schon zu Beginn ein schlechtes Gefühl. "Ein Mann hat sich nackt an mir gerieben. Danach hat er mir Geld zugesteckt, als wäre ich eine N*tte", erinnert sich die Reisebloggerin. Sie habe ihn getreten und sich mit aller Kraft gegen den Angriff gewehrt. Daraufhin habe der andere Mann eingegriffen und sie flüchten lassen.

Nach diesem traumatischen Erlebnis hat Ann-Kathrin Konsequenzen für ihre persönliche Sicherheit gezogen. In Kanada und Alaska schütze sie sich unter anderem mit Bärenspray, während sie in anderen Ländern ein Messer bei sich trage, um sich vor potenziellen Übergriffen zu verteidigen. Im Podcast macht sie ganz deutlich, dass alleinreisende Frauen deutlich öfter Opfer von Gewalt werden als Männer. "Alles, was man sich im Kopf ausmalt, passiert einem als Frau beim Reisen", stellt sie klar.

Im Netz wird Ann-Kathrin, die auch "Affe auf Bike" genannt wird, häufig mit beleidigenden Kommentaren zu dem Thema konfrontiert. Während der Vorbereitungen zu 7 vs. Wild wurde sie von Andreas Kieling (65) begrapscht. Die Produktion zog danach Konsequenzen und schmiss den Fotografen aus der Staffel. Einige Fans der Survival-Show fanden diese Reaktion übertrieben und lassen ihre Wut seitdem an der 25-Jährigen aus.

Ann-Kathrin Bendixen, Influencerin

Ann-Kathrin Bendixen, Reisebloggerin