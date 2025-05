So funktioniert Freundschaft zwischen Marc-Robin Wenz und Ex

Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz waren einst sieben Jahre lang ein Liebespaar. Doch während ihrer Teilnahme an der vierten Staffel von Temptation Island nahm ihre Beziehung ein abruptes Ende, nachdem Marc-Robin sie in der Show betrogen hatte. Nach einer längeren Funkstille haben die beiden mittlerweile eine außergewöhnliche Freundschaft aufgebaut. Bei Momo Chahines Geburtstags- und Releaseparty in Dortmund sprach der Realitystar mit Promiflash über den Neuanfang der beiden und erklärte, dass der Schlüssel dazu sei, mit der gemeinsamen Vergangenheit vollständig abzuschließen: "Wenn die Sache wirklich durch ist und man erwachsen drüberstehen kann, dann kann man auch befreundet sein. Aber es muss komplett abgeschlossen sein, zu 100 Prozent."

Trotz des Vertrauensbruchs und der damit verbundenen Vergangenheit finden die beiden mittlerweile harmonisch zusammen – allerdings nur auf platonischer Ebene. Dass es dafür notwendig war, erst einmal jeglichen Kontakt zu vermeiden, betonte Marc-Robin besonders: "Wir hatten auch lange keinen Kontakt." Er und Michelle sehen den Grundstein ihrer Freundschaft darin, dass sie sich gegenseitig nichts mehr schuldig sind und keinen emotionalen Ballast mehr mit sich herumtragen.

Die Verbundenheit von Michelle und Marc-Robin hat sogar eine symbolische Dimension erreicht. Um ihre besondere Freundschaft zu feiern, ließen sich die beiden kürzlich ein gemeinsames Tattoo stechen: Ein vierblättriges Kleeblatt ziert nun ihre Haut. "Das soll dem anderen immer Glück bringen", erklärte der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer. Mit dieser gemeinsamen Geste zeigen sie, dass man aus einer gescheiterten Beziehung auch etwas Positives mitnehmen kann – eine Freundschaft, die ebenso wertvoll sein kann wie einst die Liebe.

RTL Michelle Kaminsky und Marc-Robin bei "Prominent getrennt"

Instagram / marc.robiin Das Partnertattoo von Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz

