Alles gut: Bianca Censori gibt Kanye leidenschaftlichen Kuss

Bianca Censori (30) und Kanye West (47) ließen ihre Fans mal wieder an einem besonders intimen Moment teilhaben. In einem neuen Video, das die Designerin auf Instagram teilte, tanzt sie verführerisch für ihren Ehemann vor einer traumhaften Kulisse aus Sonnenuntergang und Bergen. Gekleidet in ein eng anliegendes Oberteil und knappen Shorts bewegte Bianca sich zur romantischen Instrumentalmusik, bevor sie zu Kanye hinüberging. Das Paar beendete die Aufnahme mit einem leidenschaftlichen Kuss, der für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Bereits nach wenigen Stunden hatte das stimmungsvolle Video über 2,4 Millionen Aufrufe gesammelt.

Nachdem es Anfang des Jahres Berichte über eine kurzzeitige Trennung des Paares gegeben hatte, scheinen Kanye und Bianca nun wieder harmonisch vereint. Fans äußerten sich in den Kommentaren begeistert von der verliebten Darbietung und zogen Vergleiche zu Kanyes legendärer "Bound 2"-Musikvideo-Erfahrung mit Ex-Frau Kim Kardashian (44). In der Vergangenheit erregten Biancas freizügige Looks oft Aufsehen und spalteten die Meinungen. Diesmal aber stand vor allem die romantische Kulisse im Fokus.

Kanye und Bianca, die seit 2022 verheiratet sind, haben in den letzten Monaten eine turbulente Phase durchlebt. In den letzten Wochen machten immer wieder Trennungsgerüchte die Runde, doch neuesten Berichten zufolge scheint das Paar einen Weg zurück zueinander gefunden zu haben. Eine gemeinsame Reise nach Mallorca soll der Wendepunkt gewesen sein – fernab des Alltags und öffentlicher Aufmerksamkeit. Besonders ihre Auszeit in einer exklusiven Therapieeinrichtung wurde als entscheidender Schritt gesehen, um alte Konflikte zu überwinden und ein neues Fundament für ihre Beziehung zu legen. Das nun veröffentlichte Video des Paares wirkt wie ein Symbol dieser neu gewonnenen Nähe. Für viele Fans ist es ein emotionaler Lichtblick. Sie hoffen, dass das Paar die positive Dynamik beibehält und aus der schwierigen Phase gestärkt hervorgehen kann.

@j.ace.m/LIFESTYLOGY/TMX/Mega Kanye West und Bianca Censori im April 2024

Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025

