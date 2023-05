Sexy Bikini-Shooting: Liz Hurley (57) zeigt ihre Kurven!

Liz Hurley (57) zeigt ihre Kurven! Die Schauspielerin beweist immer wieder, dass das Alter nur eine Zahl ist. Auch wenn sie die 50 schon weit überschritten hat, zeigt sie immer wieder: Sie ist noch in Topform. Regelmäßig postet die Gossip Girl-Darstellerin heiße Fotos im Netz und präsentiert ihre Kurven – teilweise komplett ohne Kleidung! Jetzt verzückt Liz ihre Fans erneut sexy Bikini-Fotos!

In einem aprikosenfarbenen Zweiteiler posiert die Schönheit vor einem Spiegel und lichtet sich damit gleich doppelt ab. Die Bademode kombiniert Liz mit goldenem Schmuck – passend zu den Steinen, die in die Riemchen des Bikinis eingearbeitet sind. Auf den drei Fotos setzt sie ihre Kurven perfekt in Szene und begeistert ihr Follower damit: "Nicht schlecht… Du alterst wie ein guter Wein", "Du siehst immer noch total heiß aus", oder "Eine der atemberaubendsten Frauen auf dem Planeten", kommentieren die User das Instagram-Posting.

Erst vor wenigen Wochen ließ die Ex-Partnerin von Steve Bing (✝55) ihre Hüllen komplett fallen! Ganz ohne Kleidung posierte sie auf einem Bett. Ihren Körper bedeckte sie nur stellenweise mit einem flauschigen Kissen und Bettlaken. Stolz lächelte Liz in die Kamera und wünschte ihren Abonnenten einen schönen Valentinstag.

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, "Gossip Girl"-Darstellerin

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, Mai 2023

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley am Valentinstag 2023

