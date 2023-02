Heißes Bild: Elizabeth Hurley (57) heizt ihren Fans ein!

Liz Hurley (57) zeigt, was sie hat! Die Schauspielerin teilt in den sozialen Medien gerne kleine Schnappschüsse aus ihrem Leben. Dabei lässt sie nicht selten die Hüllen fallen und posiert auch mal im Bikini. Damit begeistert sie immer wieder ihre Fans und beweist, dass man sich vor dem Alter nicht verstecken muss. Am Valentinstag heizt sie erneut ihren Fans ein: Elizabeth posiert ganz nackt!

Auf Instagram teilte sie einen aufreizenden Schnappschuss. Komplett nackt posiert Liz im Bett und bedeckt sich nur teilweise mit flauschigen Kissen und der Bettwäsche. Stolz lächelt die Ex von Steve Bing (✝55) in die Kamera und wünschte ihren Fans einen schönen Valentinstag. Die waren davon ganz begeistert und kommentierten zahlreiche bewundernde Worte.

Liz fühlt sich in ihrem Körper pudelwohl, wie sie vor einigen Monaten gegenüber Daily Mail zugab. "Ich wiege mindestens 4,5 kg mehr als vor 20 Jahren, aber das ist mir egal. [...] Es könnte eine Zeit kommen, in der ich nicht mehr in Bademode modeln möchte und auf große Kaftane umsteige, aber im Moment macht es mir immer noch Spaß", betonte sie ehrlich.

Getty Images Liz Hurley, Schauspielerin

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, Serienstar

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, 2021

