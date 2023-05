Stolze Mama: Dagi Bees Sohn Nelio lernt superschnell dazu

Dagi Bee (28) ist begeistert von ihrem Sohn! Die Influencerin war mit ihren Videos im Netz rund um Beauty, Fashion und Lifestyle bekannt geworden. Vor etwa fünf Jahren gab sie ihrem Liebsten Eugen Kazakov (28) das Jawort. 2021 wurden die beiden dann Eltern des kleinen Nelio (1). Seitdem lässt die Blondine ihre Follower auch immer wieder an der Entwicklung ihres Kindes teilhaben. Nun erzählt Dagi, was ihr Sohnemann schon alles kann.

Im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story beginnt Dagi zu berichten: "Es ist unglaublich, wie viel er aktuell dazu lernt. Man muss ihm theoretisch einmal etwas zeigen und er merkt sich sofort, was er machen muss." Außerdem freut die stolze Mama sich: "Er hat so viel Spaß daran, neue Dinge zu lernen und wird von Tag zu Tag schlauer. Aktuell läuft er die ganze Zeit durch die Gegend, spielt super gerne verstecken und liebt es, die Natur zu erkunden."

Vor einigen Wochen war die kleine Familie gemeinsam in den Urlaub gereist. Die 28-Jährige teilte selbstverständlich auch Eindrücke davon im Netz. Neben verschiedenen Schnappschüssen veröffentlichte Dagi auch eine Aufnahme, auf der der Einjährige superniedlich hinter dem Steuer ihres Wagens sitzt.

Hauter, Katrin / ActionPress Dagi Bee, Influencerin

Hauter, Katrin / ActionPress Dagi Bee und Eugen Kazakov, 2022

Instagram / dagibee Dagi Bees Sohn Nelio im Februar 2023

