Trotz Schulden: Michael Wendler erwirbt Millionen-Villa!

Michael Wendler (50) gönnt sich ein neues Eigenheim! Der Schlagerstar machte in den vergangenen Jahren weniger mit seiner Musik und mehr mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. So vertritt er beispielsweise einige fragwürdige Meinungen. Außerdem flüchtete er wohl vor einem riesigen Berg Schulden in die Vereinigten Staaten. Aktuell erwartet der Musiker mit seiner 28 Jahre jüngeren Frau ein Kind. Nun kaufte er wohl eine exorbitant teure Villa in Florida!

RTL will erfahren haben, dass der 50-Jährige sich eine riesige Villa in Cape Coral, Florida gekauft haben soll. Das Haus habe zudem ein großzügiges Grundstück, direkt am Wasser. Es habe weit über eine Millionen Dollar gekostet – und das, obwohl Michael in seiner Heimat offenbar ungefähr genauso viele Schulden angehäuft haben soll. Wie er sich trotzdem diesen Luxus finanziert, ist also unklar.

Zuletzt hatte der TV-Star erst eines seiner anderen Grundstücke verkauft. Er hatte ein Fleckchen Land am Wasser in Punta Gorda besessen, für welches er angeblich große Bauvorhaben hatte. Dieses war aber noch Ende April für umgerechnet etwa 283.000 Euro im Internet inseriert.

Anzeige

Getty Images Michael Wendler, Sänger

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Michael Wendler 2014 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de