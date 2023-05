Unter Tränen: Matze Höhn möchte bei Sohn Zeit zurückdrehen!

Matthias Höhn (27) ist ganz emotional. Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller hatte seine damalige Partnerin Jenefer Riili am Set der Show kennen und lieben gelernt. 2018 bekam das Paar einen Sohn. Auch wenn die Beziehung nicht hielt, so verstehen die beiden sich einwandfrei und ziehen ihren Milan (4) gemeinsam groß. Nun gab Matze zu, dass er sich manchmal wünscht, seinen Sohnemann noch mal als Baby erleben zu können.

In seiner Instagram-Story ließ der 27-Jährige seinen Gefühlen freien Lauf. "Ich habe einfach gerade einen sentimentalen Moment [...]", begann er unter Tränen zu erzählen. Der Grund dafür sei aber schön. "Ich würde so gerne nur noch einmal kurz die Zeit zurückdrehen und ihn nur ganz, ganz kurz noch mal so klein haben. [...] Das wäre mein größter Wunsch", erklärte der Influencer und betonte zusätzlich, dass er seinen Sohn natürlich auch in seinem jetzigen Alter über alles liebe.

Der einstige Laiendarsteller pflegt zu der Mutter des Kleinen wohl die Beziehung, die alle getrennten Eltern sich wünschen. Zuletzt hatte Matze Jenni sogar als seine beste Freundin bezeichnet. Das müsste auch eine potenzielle neue Partnerin akzeptieren: "Ich werde das von Anfang an ganz, ganz klar kommunizieren und von Anfang an sagen: 'Hey, pass auf, das ist die Mama meines Kindes, meine beste Freundin.'"

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn im April 2023

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn mit ihrem Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn im Februar 2020

