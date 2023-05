Wow! Heidi Klum begeistert in einem märchenhaften Outfit

Heidi Klum (49) hat das Motto wohl perfekt getroffen! Die Jurorin ist aktuell wieder auf der Suche nach Germany's next Topmodel. In der Show bringt sie den Teilnehmerinnen aber nicht nur die klassische Arbeit auf dem Laufsteg und bei Fotoshootings bei, sondern gibt auch Tipps, wie sich die Girls in der Öffentlichkeit präsentieren sollen. Besonders das Styling spielt eine wichtige Rolle, weshalb die Model-Mama mit gutem Beispiel vorangeht: Bei der Premiere von "The Little Mermaid" zog Heidi mit ihrem Look alle Blicke auf sich!

Für die Premiere des neuen Disney-Streifens wählte die 49-Jährige ein Kleid, das zum Setting des Films passte: Die weiße, kurze Robe war an der Taille gerafft und mit glitzernden Flügeln bestückt. Hinter sich zog die Beauty eine transparente, rosafarbene Schleppe her, während sie in durchsichtigen, hochhackigen Sandalen für die Kameras posierte. In diesem märchenhaften Outfit wirkte es, als ob das Model dem Meerjungfrauen-Film selbst entsprungen ist.

Heidi kann allerdings nicht immer mit ihren Looks überzeugen: Auf dem diesjährigen Coachella-Festival hatte sich die Frau von Tom Kaulitz (33) in einem knappen Dirndl, Overkneestiefeln und mit einem Saunahut gezeigt. Mit diesem gewagten Outfit konnte das Model nicht alle seine Fans begeistern – und hat damit wohl ordentlich daneben gegriffen.

Anzeige

Action Press / Berliner, Alex J. Heidi Klum im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Instagram / heidiklum Yannik Zamboni und Heidi Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de