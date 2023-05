Würde Niall Horan wieder an “X Factor”-Casting teilnehmen?

Bereut er heute seine früheren Entscheidungen? Niall Horan (29) hatte seinen Durchbruch vor über zehn Jahren als Teil von One Direction. Die Gruppe feierte enorme Erfolge und zählt bis heute zu den bekanntesten Boybands überhaupt. Obwohl die Band sich bereits 2016 auflöste, ist ihr Einfluss auf die heutige Popmusik nach wie vor sehr groß. Ihre Karriere starteten Niall und die anderen Mitglieder von One Direction in der Castingshow X Factor. Gegenüber Promiflash verrät der Sänger: Würde er heute bei seiner "X Factor"-Teilnahme etwas anders machen?

Im Talk mit Promiflash schildert der "Heaven"-Interpret: "Ich denke nicht, dass man an meiner Stelle zurückschauen kann und ernsthaft etwas ändern wollen würde. Schließlich konnte ich eine große Karriere auf meinen Entscheidungen aufbauen." Er meint, man müsse manchmal durch unschöne Situationen gehen, um dann etwas Gutes erfahren zu dürfen. "Offensichtlich macht man gern auch mal kleinere Fehler, von denen lernt man dann aber im Nachhinein", ergänzt der 29-Jährige.

Der Musiker freut sich nun riesig auf den Release seines neuen Albums. Dieses soll am 9. Juni erscheinen und macht den Hottie trotz großer Euphorie dann doch etwas nervös. Er erklärt: "Es herrscht ein großer Konkurrenzkampf da draußen. Es ist härter denn je, einen guten Song zu produzieren." Doch wenn es nach seinen Fans geht, muss sich der Sänger bestimmt keine Sorgen machen.

Getty Images One Direction im Jahr 2010

Getty Images Niall Horan im Jahr 2017

Getty Images Niall Horan im Jahr 2016

