Das sind die heftigsten "Leben leicht gemacht"-Veränderungen

Leben leicht gemacht ist am Ende ein Gewinn für alle Teilnehmer! In der Doku-Soap treten übergewichtige Kandidaten im Abnehm-Wettbewerb gegeneinander an. Auch dieses Jahr stellten sich wieder einmal 20 Kandidaten der Herausforderungen in der Show und konnten dabei alle ziemlich viel abspecken. Vergangenen Sonntag stand dann fest: Valentina geht als stolze Siegerin aus der Sendung. Promiflash fasst für euch die krassesten Abnehmerfolge der Staffel noch mal zusammen!

Neben der stolzen Gewinnerin, die mit 135 Kilo auf den Rippen gestartet war und letztlich nur noch 70 Kilo auf die Waage brachte, konnten auch andere Teilnehmer krasse Erfolge erzielen. Zweitplatzierter Daniel sieht nicht nur deutlich schlanker, sondern auch viel glücklicher aus – er verlor ganze 70 Kilo!

Wie ausgewechselt wirkt auch die Drittplatzierte Ása. Sie begann mit rund 118 Kilo. Nun bringt die 48-Jährige nur noch 74 Kilo auf die Waage. Besonders sichtbar ist die Veränderung des Kandidaten Leon. Der 25-Jährige startete mit 160 Kilo und geht ab jetzt wohl mit einer ganz neuen Lebensqualität durch die Welt.

Anzeige

SAT.1/Willi Weber "Leben leicht gemacht"-Siegerin Valentina

Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Daniel, "Leben leicht gemacht"-Kandidat 2023

Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Daniel, "Leben leicht gemacht"-Kandidat 2023

SAT.1 Ása bei "Leben leicht gemacht"

SAT.1 / Willi Weber Ása bei "Leben leicht gemacht" 2023

SAT.1 / Willi Weber Leon, "Leben leicht gemacht "-Kandidat 2023

SAT.1 / Willi Weber Leon, "Leben leicht gemacht "-Kandidat 2023

Anzeige

Wessen Veränderung findet ihr am krassesten? Valentinas. Daniels. Ásas. Leons. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de