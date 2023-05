Das waren die besten Looks der "The Little Mermaid"-Premiere

Die Stars haben sich herausgeputzt! "Arielle, die Meerjungfrau" begeistert schon seit Jahrzehnten ein großes Publikum und gehört zu den Klassikern des Disney-Zeichentrickkosmos. Bald dürfen sich Fans auf die Neu-Verfilmung "The Litttle Mermaid" freuen, die anders als das Original als Live-Action-Streifen auf den Leinwänden der Kinos zu sehen sein wird. Nun fand die Filmpremiere in Hollywood statt, wo die Hauptdarsteller und auch andere geladene Stars auf dem Red Carpet glänzten! Promiflash fasst für euch die schönsten Looks zusammen.

Halle Berry (56), die in dem Fantasy-Streifen Arielle verkörpert, wurde auch auf dem Event ihrer Rolle mehr als gerecht: Sie erschien in einem hautengen, langen Kleid in Metallic-Blau, das ihr Dekolleté mit einem muschelförmigen Schnitt bedeckte. Ihr Augen-Make-up stimmte sie farblich passend auf ihren Look ab. Im Verlauf des Abends wechselte die Schauspielerin ihr Kleid gegen einen türkis glitzernden Jumpsuit aus, der ebenfalls zum Film-Set passte. Auch Hauptdarstellerin Melissa McCarthy (52), die die böse Meerjungfrau Ursula spielt, zeigte sich in einem blauen Kleid, das an ihren Ärmeln ausgestellt war und kombinierte das mit passenden Handschuhen.

Aber nicht nur die "The Little Mermaid"-Stars legten einen eindrucksvollen Auftritt bei der Premiere hin: Der Rapper Offset (31) erschien zwar ohne seine Frau Cardi B (30), dafür aber mit ihrer gemeinsamen Tochter Kulture Kiari (4) und seiner Tochter Kalea Marie aus einer vorherigen Beziehung. Während der Rapper eine schwarze Hose und eine weiße, glitzernde Jacke trug, kamen seine beiden Mädchen in Prinzessinnenkleidern: Kulture strahlte in einem pompösen, schwarzen Kleid und einer Krone, während Kalea in einer ähnlichen Robe in Weiß und roten Haaren glänzte. Neben diesem süßen Familienauftritt begeisterte auch Model Heidi Klum (49) in einem märchenhaften Kleid.

Getty Images Halle Bailey bei der "The Little Mermaid"-Filmpremiere in Los Angeles

Getty Images Disney-Direktor Bob Iger und Halle Bailey bei der "The Little Mermaid"-Premiere

Getty Images Melissa McCarthy im Mai 2023

Getty Images Offset mit seinen Töchtern Kulture Kiari und Kalea Marie

Action Press / Berliner, Alex J. Heidi Klum bei der "The Little Mermaid"-Premiere in Los Angeles

