Durch Krankheit: Michael J. Fox vergisst Ex-Freundinnen

Die Krankheit wirkt sich inzwischen auch auf Michael J. Fox' (61) Gedächtnis aus. Der Zurück in die Zukunft-Star war mit seiner Rolle als Marty McFly weltbekannt geworden. Nur wenige Monate nachdem er mit der Science-Fiction-Reihe weltweite Erfolge gefeiert hatte, bekam er die Diagnose seiner Parkinson-Erkrankung. Seit über 30 Jahren kämpft er nun schon gegen deren Symptome. Inzwischen belastet die Krankheit auch sein Erinnerungsvermögen, denn: Michael erinnert sich nicht mehr an jede seiner Ex-Freundinnen.

Das verrät er in einem Interview mit der Sunday Times: "Sehen Sie sich all die Mädchen an, mit denen ich ausgegangen bin. An einige von ihnen kann ich mich nicht einmal mehr erinnern." Als Beispiel nennt er die Bangels-Sängerin Susanna Hoff, die er einst gedatet hatte. "So etwas passiert immer wieder", gibt Michael zu.

Erst vor wenigen Tagen machte der Schauspieler gegenüber CBS Sunday Morning ein erschreckendes Geständnis: "Ich werde keine 80. [...] [Der Tod] klopft an der Tür. Ich will nicht lügen, es wird hart, immer härter. Jeden Tag ist es härter."

Michael J. Fox, 1985

Michael J. Fox, Schauspieler

Michael J. Fox, Januar 2023

