Michael J. Fox sicher: Er wird keine 80 Jahre alt werden

Michael J. Fox (61) hat eine traurige Befürchtung. Mit seiner Rolle in Zurück in die Zukunft war der Schauspieler weltberühmt geworden. Kurz nach dem er mit der beliebten Filmreihe globale Erfolge gefeiert hatte, erfuhr er von seiner Parkinson-Erkrankung. Seither hat der Künstler unter anderem mit Geh- und Haltungsstörungen oder auch Muskelstarre zu kämpfen. Nach über 30 Jahren mit der Krankheit hat sich der gebürtige Kanadier vor allem mit einer Sache abgefunden: Michael J. Fox glaubt, kein langes Leben mehr zu haben.

In einem Interview mit CBS Sunday Morning gibt Michael Einblicke in sein Leben mit der Nervenerkrankung und teilt eine brutal ehrliche Befürchtung: Er glaubt, dass er kein allzu langes Leben mehr haben wird. "Ich werde keine 80. [...] [Der Tod] klopft an der Tür. Ich will nicht lügen, es wird hart, immer härter. Jeden Tag ist es härter", gesteht der 61-Jährige.

Sein Schicksal tatenlos hinzunehmen ist für Michael dennoch keine Option – immerhin setzt sich der Unternehmer seit Veröffentlichung seiner Diagnose für die Aufklärung über die Erkrankung ein und gründete sogar eine Stiftung, die Spenden für wissenschaftliche Forschungszwecke sammelt. Für sein Engagement wurde Michael deshalb im vergangenen Jahr sogar mit einem Jean-Hersholt-Humanitarian-Award ausgezeichnet.

Getty Images Michael J. Fox im März 2023

Getty Images Michael J. Fox im Oktober 2022

Getty Images Michael J. Fox erhält den Jean-Hersholt-Humanitarian-Award im November 2022

