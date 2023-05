Erstmals nach Haft: Boris Becker mit Lilian auf Red Carpet

Die beiden legen einen eindrucksvollen Auftritt hin! Boris Becker (55) hat ein turbulentes Jahr hinter sich: Der einstige Tennisprofi musste wegen Insolvenzverschleppung fast acht Monate in einem britischen Gefängnis absitzen. Seine Freilassung beinhaltete seine Abschiebung nach Deutschland, weshalb er für einige Zeit bei seiner Mutter untergekommen sein soll. In dieser schweren Zeit ist ihm seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro nicht von der Seite gewichen. Auch während eines Auftritts auf dem roten Teppich unterstützte die Beauty jetzt ihren Boris.

Zu den Laureus World Sports Awards in Paris erschienen die Ex-Tennislegende und die Brünette gemeinsam. Die politische Risikoanalystin wählte dafür ein enges, schimmerndes One-Shoulder-Kleid in der Farbe Weinrot und kombinierte das mit offenen hohen Schuhen, einer schwarzen Clutch und auffälligen Ohrringen. Ihre Haare trug sie zu einem strengen, geflochtenen Zopf. Der ehemalige Profisportler wählte dagegen einen klassischen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine passende dunkle Krawatte. In diesen Outfits gaben die beiden Seite an Seite eine gute Figur ab.

Zu diesem Event soll Boris von Mailand aus angereist sein, wie Bild berichtete. So wurde der 55-Jährige in den vergangenen Wochen mehrere Male in der italienischen Modestadt gesichtet, weshalb darüber spekuliert wird, ob der Ex-Tennisspieler und seine Liebste mittlerweile dort wohnen. Offiziell wurde das allerdings noch nicht bestätigt.

Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker in Paris, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro, Boris Beckers Partnerin

Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de