In lässigem Look: Kesha küssend mit neuem Freund gesichtet

Er gibt ihr Geborgenheit! Kesha (36) hat bereits mehrere Beziehungen hinter sich und hatte auch früher in Sachen One-Night-Stands nie was anbrennen lassen. Die Sängerin machte Mitte März publik, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Dieser ist von Beruf Filmproduzent und hört auf den Namen Riccardo Maddalossa. Die beiden wollen wohl offen mit der Welt teilen, wie verliebt sie sind: Jetzt wurden Kesha und Riccardo knutschend in Los Angeles gesichtet!

Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, können die Verliebten allem Anschein nach gar nicht die Finger voneinander lassen. Kesha wirkt mit ihrem Partner an der Seite ausgeglichen und sorglos. Sie trägt ein schwarzes Crop-Top kombiniert mit einer beigefarbenen Hose im Baggy-Style. Zudem hat die "Your Love Is My Drug"-Interpretin eine Brille auf, wobei ihre blonden mittellangen Haare offen über ihre Schultern fallen. Ihr Liebster präsentiert sich in einem grauen Shirt, einem dunklen Hemd und einer schwarzen Hose.

Auch vor knapp zwei Monaten ließen sich die Turteltauben schmusend ablichten. Freunde der 36-Jährigen meinen, die Blondine wirke derzeit so glücklich wie schon lange nicht mehr. Kesha hatte in den vergangenen Jahren einen Rechtsstreit mit ihrem ehemaligen Musikproduzenten Dr. Luke (49) durchzustehen.

Anzeige

Getty Images Kesha im Jahr 2014

Anzeige

Getty Images Kesha während der Billboard Music Awards 2016

Anzeige

Getty Images Adam Lambert, Max Martin, Dr. Luke und Kesha im Jahr 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de