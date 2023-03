Frisch verliebt: Kesha wurde jetzt beim Knutschen erwischt!

Kesha (36) schwebt wieder auf Wolke sieben! Zuletzt wurde die Sängerin immer wieder mit dem Filmproduzenten Riccardo Maddalossa an ihrer Seite gesehen. Sogar bei der Oscar-Party am vergangenen Wochenende posierten die beiden glücklich zusammen und bestätigten damit wohl, dass zwischen ihnen viel mehr als nur Freundschaft läuft. Das ist spätestens jetzt auch endgültig klar: Kesha und Riccardo wurden happy knutschend abgelichtet!

Paparazzi erwischten die beiden vor einem japanischen Restaurant in Malibu. Dort wirkten Kesha und Riccardo überglücklich: Sie turtelten heftig miteinander und küssten sich verliebt. Die Musikerin streckte ihrem Partner auch spielerisch die Zunge raus, woraufhin er herzlich lachte. Für das Date wählte das Paar ganz entspannte Outfits: Die "Your Love Is My Drug"-Interpretin trug eine weiße Jeans zu einem Croptop und rundete den Look mit Mantel und Sonnenbrille ab.

Vor der Beziehung mit Riccardo war Kesha seit 2014 mit Brad Ashenfelter zusammen gewesen. Offiziell bestätigt wurde die Trennung nie – zuletzt waren die beiden im Mai 2021 bei einem romantischen Date am Strand gesehen worden. Nun hat sie wohl in Riccardo wieder das Glück gefunden.

Anzeige

Getty Images Kesha im Juli 2022

Anzeige

ActionPress / CapitalPictures Kesha bei der Comic-Con in San Diego 2022

Anzeige

Getty Images Kesha, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de