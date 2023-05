Kurz vorm Bruch: Prinz Harry zoffte mit seinem Ghostwriter

Hat Prinz Harry (38) es hier etwa übertrieben? Anfang des Jahres kam die kontroverse Biografie "Reserve" auf den Markt. Den Text verfasste der Journalist John Joseph Moehringer (58) als Ghostwriter. Doch die Zusammenarbeit mit dem Royal war für ihn wohl nicht immer leicht. Gegenüber The New Yorker verrät er, dass Harry seine Geduld ausgereizt habe: "Mein Kopf hämmerte, mein Kiefer war verkrampft und ich begann meine Stimme zu erheben." Der Streit wurde sogar so heftig, dass John befürchtete, dass es zum Bruch kommen könne. Doch die beiden schafften es, sich wieder zusammenzureißen und sich zu vertragen.

