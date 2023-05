Nach wenigen Monaten: Liam Payne ist wohl wieder Single!

Alles aus und vorbei bei Liam Payne (29) und Kate Cassidy! Im November des vergangenen Jahres hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass der ehemalige One Direction-Star mit der Influencerin anbandelt. Nur wenige Wochen später zeigte sich das Paar dann zum ersten Mal gemeinsam auf einem Event. Doch nun soll die Beziehung der beiden zerbrochen sein! Ein Insider plaudert aus: Liam ist wieder Single.

Gegenüber The Sun berichtet die Quelle, dass die Trennung des Sängers und der Blondine einvernehmlich gewesen sei. "Es gab keinen großen Streit oder so etwas – es nahm einfach seinen Lauf und sie haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen", gibt der Informant preis. Doch was ist der Grund für das überraschende Liebes-Aus? "Der Versuch, seine Karriere und seine Beziehung über den Sommer und bis in den Herbst hinein am Leben zu erhalten, war immer schwierig – das haben beide erkannt", erklärt der Insider.

Eine Trennung sei daher unvermeidbar gewesen. "Liam weiß, dass es die richtige Entscheidung ist", betont die Quelle weiter. Um sich von seinem Liebeskummer abzulenken, habe der Sänger sich nun erst einmal in die Musik gestürzt und sich das restliche Jahr mit viel Arbeit vollgestopft.

Getty Images Liam Payne mit Kate Cassidy, Januar 2023

Splash News / ActionPress Liam Payne mit seiner Freundin Kate Cassidy, Dezember 2022

Getty Images Kate Cassidy und Liam Payne bei einem Event in Dubai im Januar 2023

