Nicht Barbara Schöneberger: Er verkündet 2023 die ESC-Punkte

Am Samstag geht der Eurovision Songcontest in die nächste Runde! Das wird nicht nur für die deutsche Band Lord of the Lost ein besonderer Tag – auch das ESC-Urgestein Peter Urban (75) wird den Gesangswettbewerb zum letzten Mal kommentieren. Doch in diesem Jahr wird es ein weiteres Novum geben – eigentlich verkündet Barbara Schöneberger (49) die deutschen Punkte an die verschiedenen Länder. Doch das wird in diesem Jahr jemand anderes übernehmen!

Und zwar kein Geringerer als Elton (52)! Das geht aus einer Pressemitteilung des Norddeutschen Rundfunks hervor. Der Grund für diese Neuerung ist, dass Barbara in diesem Jahr live in Liverpool sein wird, um "ESC – der Countdown" und "ESC – die Aftershow" zu moderieren. Es ist jedoch offiziell Vorschrift, dass die Präsentatoren der Jury-Punkte im eigenen Land sein müssen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Elton beim ESC in Barbaras Fußstapfen tritt. Schon 2018 übernahm er gemeinsam mit Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis die Moderation für den Vorentscheid des Gesangswettbewerbs. Die Fans fanden das damals jedoch gar nicht gut: "Ach schade, dass Barbara Schöneberger den Vorentscheid nicht mehr moderiert, sie ist immer so voller guter Laune und so erfrischend", schrieb ein User bei Facebook.

