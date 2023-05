Papa mit 79: Robert De Niro nach Enthüllung auf Premiere

Robert De Niro (79) feiert ganz gelassen! Das Liebesleben des Schauspielers war bisher ziemlich turbulent. Bereits zweimal hatte er dem Bund der Ehe eine Chance gegeben. In beiden Partnerschaften bekam der "Dirty Grandpa"-Darsteller zwei Kinder. Auch Toukie Smith schenkte ihm zwei weitere Sprösslinge. Zuletzt plauderte der New Yorker aus, dass er wohl kürzlich zum siebten Mal Vater geworden war. Jetzt trat Robert das erste Mal seit dieser überraschenden Neuigkeit öffentlich auf!

Der 79-Jährige erschien zu der Premierenfeier seines neusten Filmes "About My Father". Der siebenfache Vater lachte viel, posierte an der Seite seiner Co-Stars und ließ sich die kürzlich verkündete Überraschung nicht anmerken. Unter anderem waren Salvo Maniscalco, Brett Dier (33), David Rasche, Kim Cattrall (66), Leslie Bibb und Anders Holm mit von der Partie. Auch Regisseurin Laura Terruso und Drehbuchautor Sebastian Maniscalco waren bei der Veranstaltung anwesend.

Robert hatte nicht verraten, wer die Mutter seines siebten Kindes ist. Doch es liegt nahe, dass es sich dabei um seine aktuelle Partnerin Tifanny Chen handelt. Zuletzt war sogar spekuliert worden, dass der "Scarface"-Darsteller ihr einen Antrag machen will.

