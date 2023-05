Sarah Knappik kauft sich zu "Kampf der Realitystars" zurück!

Sarah Knappik (36) ist zurück bei "Kampf der Realitystars". Die TV-Bekanntheit musste die Show bereits relativ früh verlassen. Genau wie der Fernseh-Schrotthändler Manni Ludolf (60) wurde sie von ihren Mitstreitern rausgewählt. Doch die Verzweiflung hielt nicht lange an, denn sie bekamen eine einmalige Chance: Wer den höheren Teil seine Gage opfert, darf zurückkehren. Sarah zog diesen Joker und durfte zurück in die Sala.

In der neuesten Folge von "Kampf der Realitystars" sorgt Sarah bei den Kandidaten für offene Münder. Weil sie 8.000 Euro von ihrer Gage setzte, darf die Blondine zurück und ihre zweite Chance will sie nutzen. "Diese Tage nutze ich einfach, dass ihr mir vielleicht noch mal eine Chance gebt, weil ich bin Sarah K. – ihr könnt mich doch nicht aus der Sendung rauswählen", meint die 36-Jährige. Am nächsten Morgen erklärt sie dann aber, worum es ihr vor allem geht: "Dass man mich einfach wirklich kennenlernt."

Sarah kehrt ohne viel Brimborium in die Sala zurück. Doch ihre Rückkehr begeistert nicht jeden. Vor allem Matthias Mangiapane (39) ist wenig begeistert: "Ich dachte im ersten Moment, ob mein Wein schlecht gewesen ist. Also, das war kein schöner Anblick." Und auch Paul Janke (41) findet, Sarah sei fehl am Platz. Gefreut haben sich aber Serkan Yavuz (30) und Bernd Kieckhäben (33). "Das war ein hollywoodreifer Auftritt", schwärmt Bernd.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Manni Ludolf und Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTLZWEI Cathy Hummels und Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars" 2023

Anzeige

RTL II Bernd Kieckhäben, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de