Chanel-Show: Kristen Stewart und Dylan stylish unterwegs!

Sie haben sich schick gemacht! Seit 2019 ist Kristen Stewart (33) mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer glücklich. Vor zwei Jahren wagten die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und verlobten sich schließlich. Im Netz gibt besonders Dylan immer mal wieder Einblicke und zeigt, wie happy sie mit der Twilight--Bekanntheit ist. Nun genoss das Paar eine Date-Night – und zwar in Chanel!

Am Dienstag hatte die Schauspielerin zusammen mit ihrer Verlobten die Runway-Show von Chanel besucht. Zu diesem Anlass schlüpften die beiden Ladys selbstredend auch in die Designs der berühmten Luxusmarke. So trug Kristen einen karierten Oversize-Anzug, während Dylan einen Mini-Lederrock zu einer kurzen Jacke und einer khakifarbenen Chanel-Handtasche kombinierte. Süßes Detail: Die beiden Turteltauben verließen die Modenschau händchenhaltend, wie die Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Im April feierte Kristen ihren Geburtstag und zu ihrem Ehrentag hatte Dylan ihrer Herzensdame total niedlich gratuliert. "Ein Hoch auf meine Lieblingsgarnele an ihrem Geburtstag!", hatte die 35-Jährige zu einem Instagram-Post geschrieben.

Getty Images Kristen Stewart im Februar 2023

Instagram / spillzdylz Kristen Stewart und Dylan Meyer

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022

