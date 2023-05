Stylish im Supermarkt: Königin Máxima im gelben Hosenanzug

Königin Máxima (51) zeigt wieder Farbe! Die niederländische Monarchin sorgt mit ihrer Kleidung immer wieder für Aufsehen. Egal ob in eleganter Abendgarderobe oder im lässigen Look – die Frau von König Willem-Alexander (56) verleiht ihrem Outfit immer eine besondere Note. Auch bei der Krönungszeremonie von König Charles III. (74) legte sie in einem weißen Kleid einen anmutigen Auftritt hin. Doch nun greift sie wieder tief in den Farbtopf: Königin Máxima zeigt sich in einem gelben Anzug!

Paparazzifotos zeigen, wie die 51-Jährige während ihres Aufenthalts auf der Insel Schiermonnikoog einen Abstecher im Supermarkt macht. Dort erstrahlt sie in einem senfgelben Hosenanzug mit weitem Bein. Ein Mantel in einem etwas dunkleren Gelbton hängt lässig über ihren Schultern. Ihre blonden Locken sind zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden und mit einem schwarzen Fascinator ausgestattet. Auch ihre Ohrringe und Schuhe sind Schwarz, was mit den Knöpfen des Anzugs harmoniert. Ein besonders süßes Accessoire ist außerdem der farbenfrohe Blumenstrauß, den sie zuvor von Fans bekommen hatte.

Máxima setzt immer wieder gerne ein Statement in monochromen Looks. Im Sommer 2020 hatte sie sich bereits für die Farbe Gelb entschieden, erstrahlte aber in einem weitaus knalligeren Ensemble. Auch in Orange hüllte sie sich bereits von oben bis unten und im vergangenen Monat verbrachte sie den Geburtstag ihres Mannes komplett in Grün.

Anzeige

ActionPress Königin Máxima im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Königin Máxima und König Willem-Alexander

Anzeige

MEGA Königin Máxima in Den Haag im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de