Wilde Mähne: Königin Máxima kommt zerzaust in Marokko an!

Königin Máxima (51) ist ungekämmt in Casablanca unterwegs! Auf Events sieht man den niederländischen Royal meist elegant gestylt. Als UN-Sonderbeauftragte für finanzielle Inklusion und Entwicklung zeigt sie sich natürlich auch bei Sitzungen von ihrer modischen Seite. Diese Woche verbringt sie drei Tage in Marokko, wo sie Regierungsvertreter und gemeinnützige Organisationen trifft. Der straffe Zeitplan begann schon bei ihrer Ankunft am Flughafen, doch das war wohl kein Problem für sie: Selbst mit zerzaustem Haar bezauberte Königin Máxima mit ihrer lässigen Eleganz

Freudestrahlend stieg die Royal-Lady aus dem Flieger mit einem Mantel über dem Arm. Auf die Begrüßung folgte eine traditionelle Teezeremonie am Flughafen. Máximas blonde Haarpracht war mit ihrem typischen Seitenscheitel gestylt, aber von der Reise ungewohnt zerzaust, was sie besonders natürlich erscheinen ließ. Sie trug ein dunkelblaues Jeanskleid mit einem beigefarbenen Farbverlauf unterhalb der Hüfte. Der Kragen war leicht geöffnet und hielt zeitweise eine Sonnenbrille. Zu dem zwanglosen, aber eleganten Look kombinierte sie sandfarbene Schuhe mit Keilabsätzen und zeigte darin ihre rot lackierten Zehennägel.

Dass die Adlige sich auch von ihrer natürlichen Seite präsentieren kann, hat sie schon öfter bewiesen. Bei ihrer Ankunft in Tansania war sie am Flughafen sogar ungeschminkt vor die Kameras getreten. Doch auch abgesehen von ihren Looks macht die Königin gerne ihr eigenes Ding: Bei einem Event in der niederländischen Provinz Leusden hatte sie trotz der königlichen Etikette eine ältere Dame umarmt, die den Termin als Royals-Fan besucht hatte.

Getty Images Königin Máxima bei ihrer Ankunft in Casablanca, März 2023

ActionPress Königin Máxima in Marokko im März 2023

Action Press / Utrecht, Robin Königin Máxima am Flughafen in Tansania, Oktober 2022

