Tom Hanks äußert sich zu fieser Kritik an seinem Debütroman

Das stört ihn wohl nicht! Tom Hanks (66) durfte in seiner Karriere schon so einige Erfolge feiern: Er spielte in zahlreichen Filmen mit, gewann zwei Oscars, zwölf Emmys und einen Tony. Außerdem ist der "Forrest Gump"-Star auch als Synchronsprecher aktiv. Nun darf sich die Filmlegende aber auch Autor nennen: Am 9. Mai veröffentlichte Tom seinen ersten Roman. Die Kritiker sind allerdings nicht begeistert von dem Buch!

Im Interview mit BBC spricht der 66-Jährige über seinen Debütroman "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece." Er habe unter anderem für seinen Schreibstil und auch die Handlung schlechte Rezension einstecken müssen. Aber das sei für ihn kein Problem. Tom sei durch seinen "Job als Filmstar" gewohnt, kritisiert zu werden und könne deshalb mit "jeder Art" umgehen. Das habe ihn "stärker gemacht, wenn es darum geht, wirklich heftige Kritik zu bekommen."

Der Roman des US-Amerikaners handelt von den Dreharbeiten eines Multimillionendollar-Actionfilms, an dem ein exzentrischer Regisseur und ein egoistischer Schauspieler mitarbeiten. Wie er schildert, seien eigene Verhaltensweisen an seinen Sets mit in die Story eingeflossen. "Nicht jeder ist jeden Tag an einem Filmset in Bestform", gibt er ehrlich zu.

Anzeige

Getty Images Tom Hanks bei der Premiere von "Elvis", Juni 2022

Anzeige

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im November 2022

Anzeige

Getty Images Tom Hanks im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de