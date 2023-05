Tom Hanks verrät: So läuft die Arbeit an einem Filmset ab

Tom Hanks (66) macht ein überraschendes Geständnis! Der US-Amerikaner gilt als einer der erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten. Für seine Rollen in "Philadelphia" und "Forrest Gump" wurde er sogar mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Und nicht nur das: Der Kalifornier hat in seiner Karriere auch schon vier Golden Globes abgestaubt. Doch am Set ist nicht immer alles so super, wie man es wohl vermutet, berichtet Tom jetzt!

Der Schauspieler verrät bei BBC, dass "nicht jeder zu jeder Zeit sein Bestes am Filmset gibt". Auch er selbst habe in seiner Anfangszeit Tage gehabt, an denen sein Leben auseinandergebrochen sei. "Die Anforderung an mich an diesem Tag ist es, lustig, charmant und liebevoll zu sein – und das ist das Letzte, was ich fühle." Dennoch sei er stolz darauf, immer pünktlich gewesen zu sein, denn: "[Unpünktlichkeit] ist eine Todsünde im Filmgeschäft", stellt Tom klar.

Von den Dingen, die er während seiner Arbeit bisher erlebte, berichtet der Schauspieler auch in seinem Debütroman "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece". Gegenüber People gab er einige Details preis: "Jede Figur in dem Buch tut etwas, das ich selbst beim Filmemachen erlebt habe, folgt einer Philosophie, die ich entdeckt habe, oder lernt eine wichtige Lektion, die ich auch lernen musste."

