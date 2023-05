Trotz zweitem Platz: Bachelor David ist mit Lisa zusammen!

David Jackson hat sich noch einmal umentschieden. Angelina Utzeri und Lisa Mieschke konnten eine Bindung zu dem Bachelor aufbauen und schafften es bis ins Finale. Dort entschied sich der Rosenkavalier für Angelina – allerdings wurde nichts aus ihnen, wie der Influencer beim großen Wiedersehen jetzt verriet. "Ich bin nie darüber hinweggekommen, Lisa so gehen zu lassen. Es sind so viele Tage vergangen und ich habe immer noch an sie gedacht", erklärte er daraufhin und verkündete, dass die Zweitplatzierte und er ein Paar sind!

